Продолжается приём заявок на участие в фестивале талантов «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств» — 2018.08.22





Сейчас стартовал региональный тур. Он проходит в интернете. Заявки подают танцевальные и музыкальные коллективы, вокалисты, поэты, фотографы. Кстати, в составе жюри будет и представитель Кабардино-Балкарии.

Лучшие конкурсные номера, демонстрирующие культуру регионов Северного Кавказа, попадут в финал. Он пройдет в конце сентября на одной из центральных площадок Москвы. Для того, чтобы принять участие в отборе, необходимо подать заявку до 1 сентября на официальном сайте фестиваля — www.sevkavfest.etokavkaz.ru.