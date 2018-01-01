Приэльбрусье вошло в число главных российских зимних курортов по версии журнала Нэйшинал Географик Трэвелер. Об этом информирует ТАСС — 2018.01.12





Издание посвящено путешествиям и выпускается в 20-ти странах. Сотрудники редакции рекомендуют своим читателям прокатиться в Приэльбрусье по одной из длиннейших в России трасс и насладиться потрясающими видами на пики Кавказского хребта. «Чегет — место культового фрирайда для избранных. В последнее время все больше людей осваивают ущелья Адыл-Су и Адыр-Су», — отмечает журнал. Напомню, что в период новогодних каникул горнолыжный курорт Кабардино-Балкарии принял больше сорокавосьми тысяч туристов. Если сравнивать с прошлым годом, это на 14 процентов больше.