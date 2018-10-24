Президент страны поручил продлить на два года мораторий на проверки малых компаний и само_занятого населения. — 2018.10.24

Об этом пишут российские СМИ.

Правда, обходить стороной надзорные органы будут не всех. Если деятельность предприятия напрямую затрагивает жизнь и безопасность людей, или такие сферы, как, оборот драгоценных металлов и камней, проверки будут продолжены в штатном режиме. Главная цель такой идеи – обеспечить качественное развитие бизнеса. А это, в свою очередь, приведёт к созданию новых рабочих мест и укрепит экспортный потенциал небольших фирм. Правительство уже подготовило план – нац_проект по поддержке малого и среднего бизнеса.