Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово — 2018.03.27





Текст документа опубликован на сайте Кремля. В связи с трагедией в Кемерово в Кабардино-Балкарии праздничные мероприятия, посвященные Дню возрождения балкарского народа перенесены на 30 марта.

Накануне Глава региона Юрий Коков от имени руководства, всех жителей республики, от себя лично выразил глубокие соболезнования семьям погибших в торговом центре города Кемерово. По официальным данным жертвами крупного пожара стали десятки людей, среди них много детей. Республика выразила готовность оказать всю необходимую помощь в лечении и реабилитации пострадавших. Одновременно Глава Кабардино-Балкарии распорядился провести дополнительное инспектирование мест массового пребывания людей, систем пожарной сигнализации, состояние аварийных выходов на случай экстренной эвакуации. Эта работа проводится по всей республике.