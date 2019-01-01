Превышения эпидпорогов нет, заболеваемость ОРВИ – ниже средних показателей — 2019.01.11





Такие данные за первые дни января сегодня приводит Управление Роспотребнадзора по КБР. В целом по республике по всем возрастным категориям цифры ниже недельного порога на 61 процент, по Нальчику – почти на 47. Гораздо реже с жалобами на простуду к специалистам обращаются взрослые от 15-ти и старше, чаще — с детьми до двух лет. До седьмого января лабораторно подтвержденных случаев гриппа нет. Ситуация остается на контроле республиканского управления Роспотребнадзора.