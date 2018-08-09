Преподаватель из Нальчика вошла в тройку лучших на всероссийской педагогической олимпиаде. — 2018.08.09

Доцент кафедры русского языка и общего языкознания КБГУ Залина Дохова заняла там второе место.

Боролись за победу больше тысячи педагогов со всей страны. Участники дистанционно отвечали на вопросы по разным наукам, среди которых информатика, психология, философия и менеджмент. На выполнение заданий отвели больше недели. Однако при подведении итогов комиссия учитывала скорость ответов каждого конкурсанта.

Помимо лавров призера, Залина Дохова получила возможность отучиться на льготных условиях в Высшей школе делового администрирования.