Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал обращение руководства Кабардино-Балкарии о проработке вопроса предоставления за счет федерального бюджета средств на реконструкцию аэропорта в Нальчике — 2017.03.21





Республиканский проект могут восстановить в действующей программе по развитию транспортной системы России. Соответствующее поручение дано по итогам заседания комиссии, занимающейся вопросами социально-экономического развития СКФО. Минтрансу, Минфину, Минэкономразвития и Минкавказа при участии Правительства Кабардино-Балкарии необходимо проработать этот вопрос. Предложения следует представить в кабмин России до 11-го апреля. Напомню, 10 марта на заседании комиссии руководство республики обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой о восстановлении Кабардино-Балкарии в списке регионов, включенных в федеральную транспортную программу. По данным республиканского Госкомтранса, запланировано строительство новой взлетно-посадочной полосы, а также рулёжных дорожек и мест стоянки самолетов. После завершения реконструкции аэропорт «Нальчик» сможет принимать воздушные суда любых типов в сложных погодных условиях, а также увеличить число рейсов на внутри российских и международных маршрутах.