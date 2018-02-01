Предстоящие выборы президента страны обсудили сегодня на совместном заседании правления Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» и бюро регионального отделения всероссийского совета местного самоуправления — 2018.02.01


Представитель Избиркома отметил неоценимую помощь местных органов власти в подготовке и проведении голосования. В этом году особое внимание уделят технической стороне организации процесса. «Это главное событие на политической арене всей страны. И к нему мы должны быть готовы заблаговременно», — отметили выступавшие. Чтобы выборы прошли на должном уровне, в процесс подготовки необходимо включиться каждому руководителю местного уровня. Для глав администраций провели презентацию технических средств голосования.

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Радио КБР 16.00 kab — 2018.02.01 16:34

— Республикэм и муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я Советым и зэ1ущ1эм УФ-м и Президент хэхыныгъэхэм зызэрыхуагъэхьэзырым нобэ щытепсэлъыхьащ.

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Радио КБР 16.00 bal — 2018.02.01 16:33

— Президент айырыулагъа хазырлана

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Радио КБР 16.00 rus — 2018.02.01 16:32

— Сегодня в Доме правительства КБР рассмотрели проект-распоряжение по строительству новых школ в республике.

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