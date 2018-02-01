Предстоящие выборы президента страны обсудили сегодня на совместном заседании правления Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» и бюро регионального отделения всероссийского совета местного самоуправления — 2018.02.01





Представитель Избиркома отметил неоценимую помощь местных органов власти в подготовке и проведении голосования. В этом году особое внимание уделят технической стороне организации процесса. «Это главное событие на политической арене всей страны. И к нему мы должны быть готовы заблаговременно», — отметили выступавшие. Чтобы выборы прошли на должном уровне, в процесс подготовки необходимо включиться каждому руководителю местного уровня. Для глав администраций провели презентацию технических средств голосования.