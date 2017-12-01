Представители Кабардино-Балкарии приняли сегодня участие в обсуждении актуальной темы: «Как обеспечить безопасность при использовании газового оборудования в жилищно-коммунальном секторе?» — 2017.12.07





Дискуссию организовал Комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы России. Прошла она в режиме конференц-связи. В заседании участвовали представители властных структур регионов страны, спасатели, работники системы ЖКХ, в том числе газовых компаний. По словам организаторов, поводом для разговора послужили участившиеся за последние годы чрезвычайные ситуации в жилом секторе. Статистика свидетельствует: за шесть лет в результате взрывов бытового газа пострадали около семисот россиян. Основная причина аварий — ненадлежащее исполнении требований безопасности — как со стороны компаний, обслуживающих оборудование, так и со стороны пользователей. Было предложено ужесточить контроль на всех уровнях, а также проводить разъяснительную работу среди граждан.