Предприятие по переработке вторсырья в Урванском районе — как пример эффективной деятельности в год экологии… — 2017.03.06


Сегодня члены парламентского Комитета по аграрной политике, экологии, природопользованию и земельным отношениям провели очередное заседание не в стенах законодательного органа, а на заводе «Эрпак». Вначале депутаты побывали в двух цехах — по переработке макулатуры в бумагу и по производству картонной тары. Предприятие работает уже более полутора десятков лет. Сегодня оно – одно из крупнейших на Юге России в своем сегменте. Не так давно здесь начали выпускать новый продукт – древесно-полимерные композиты, которые используются в строительстве. Но для депутатов и представителей Минпромторга и Минприроды завод интересен, прежде всего, своим вкладом в улучшение экологической обстановки в регионе.

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