Праздничные мероприятия проходят и в поселке Яникой — 2017.03.28


В местном Доме культуры прошел музыкальный концерт. В зале ДК собрались жители и гости села. На сцене выступили коллективы местной самодеятельности и юные воспитанники детской музыкальной школы. С приветственным словом к собравшимся обратился Глава Чегемского района Артур Текушев. Большой вклад в развитие и становление Яникоя внесли нынешние старейшины. Среди них ветеран Великой Отечественной, заслуженный учитель Махмуд Кучуков. Он прошел всю войну, а после возвращения на родину почти полвека отдал делу воспитания подрастающего поколения. И сейчас вместе с другими старейшинами принимает активное участие во всех значимых мероприятиях республики.

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.03.28 16:23

— Балъкъэр лъэпкъым къыхэжэнык1ахэм я ц1э къра1уащ.

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Радио КБР 16.00 bal — 2017.03.28 16:22

— Республиканы башчысы малкъар халкъны алгъышлагъанды.

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Радио КБР 16.00 rus — 2017.03.28 16:20

— В эти минуты на Площади Абхазии проходят народные гулянья.

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