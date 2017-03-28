Праздничные мероприятия проходят и в поселке Яникой — 2017.03.28





В местном Доме культуры прошел музыкальный концерт. В зале ДК собрались жители и гости села. На сцене выступили коллективы местной самодеятельности и юные воспитанники детской музыкальной школы. С приветственным словом к собравшимся обратился Глава Чегемского района Артур Текушев. Большой вклад в развитие и становление Яникоя внесли нынешние старейшины. Среди них ветеран Великой Отечественной, заслуженный учитель Махмуд Кучуков. Он прошел всю войну, а после возвращения на родину почти полвека отдал делу воспитания подрастающего поколения. И сейчас вместе с другими старейшинами принимает активное участие во всех значимых мероприятиях республики.