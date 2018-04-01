Православные в это воскресенье отмечали День святых жён-мироносиц. Божественную литургию по случаю праздника в столичном соборе Марии Магдалины служил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт — 2018.04.23


Обращаясь к верующим, архиерей отметил, что именно мироносицы последовали за Иисусом к месту распятия на Голгофу. Среди них была и Мария Магдалина, чье имя носит храм в Нальчике. Она же первой увидела и Воскресшего Христа. Праздник можно считать своеобразным аналогом международного женского дня 8 Марта, отмечают в церкви. Завершалась литургия крестным ходом. В разговоре со СМИ Архиепископ Феофилакт отметил, что на днях на территории одного из храмов в Кабардино-Балкарии откроется центр реабилитации наркозависимых, построенный по благословению епархиата.

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