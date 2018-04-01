Правопорядок в сфере ЖКХ и обеспечение прав граждан при переселении из ветхого жилья. Эти вопросы обсуждали сегодня в Нальчике на межведомственном совещании под председательством заместителя Генпрокурора России Ивана Сыдорука — 2018.04.26



В его работе приняли участие представители федерального Минстроя, руководители окружных правоохранительных органов, профильных подразделений МВД, Следственного комитета, жил инспекций, а также региональные операторы Фонда Капремонта. Основными вопросами на повестке дня стали переселение из ветхого жилья, нарушение в сфере градостроительства и ненадлежащее освоение денежных средств в СКФО. На совещании отметили низкую собираемость оплаты за капремонт. Руководителям «региональных операторов» ряда регионов вынесли предостережения. Для решения основных вопросов участниками совещания будет выработан комплекс дополнительных согласованных мер.