Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии разыскивают водителя машины, загоревшейся после ДТП. Авария произошла в Нальчике сегодня рано утром — 2017.12.01 16:54





По предварительным данным, около трёх часов водитель «Ауди», двигаясь по улице Мальбахова в направлении Осетинской, не справился с управлением, протаранил бордюрное ограждение и столкнулся с деревом. После иномарка загорелась, а сидевший за рулем транспортного средства скрылся с места происшествия. Сейчас полиция выясняет обстоятельства инцидента и устанавливает личность водителя. Как пояснили в пресс-службе МВД, данных о пострадавших в результате аварии и пожара нет.