Правительство республики утвердило перечень мероприятий по созданию в сельских школах условий для занятия физкультурой и спортом — 2018.11.14





Документ размещен на сайте кабмина. В рамках проекта, в следующем году, планируется отремонтировать 24 спортивных зала. При выборе объектов учитываются срок ввода в эксплуатацию школы, количество обучающихся детей, наличие других площадок для занятий физкультурой. За последние пять лет в селах республики уже отремонтировано более 100 спортивных объектов. Сейчас в учебных планах предусмотрено по три часа для занятий физкультурой в каждом классе. Активная работа ведется с учреждениями дополнительного образования, которые открывают спортивные секции в школах.