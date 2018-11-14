Правительство республики утвердило перечень мероприятий по созданию в сельских школах условий для занятия физкультурой и спортом — 2018.11.14


Документ размещен на сайте кабмина. В рамках проекта, в следующем году, планируется отремонтировать 24 спортивных зала. При выборе объектов учитываются срок ввода в эксплуатацию школы, количество обучающихся детей, наличие других площадок для занятий физкультурой. За последние пять лет в селах республики уже отремонтировано более 100 спортивных объектов. Сейчас в учебных планах предусмотрено по три часа для занятий физкультурой в каждом классе. Активная работа ведется с учреждениями дополнительного образования, которые открывают спортивные секции в школах.

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— 2019 гъэм и к1эм ирихьэл1эу КъБ-м и егъэджэныгъэ 1уэхущ1ап1эу 19-м илъэси 3-м нэс зи ныбжь ц1ык1ухэм папщ1э яслэхэр къызэ1уахынущ.

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— Спасатели провели учения в Приэльбрусье.

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