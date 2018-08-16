Правительство республики одобрило проект соглашения с федеральным Минсельхозом об оказании помощи местным аграриям. — 2018.08.16

Речь идет о несвязанной поддержке в области растениеводства.

Согласно документу, в этом году гос бюджет должен направить в регион свыше двадцати трех миллионов рублей. Сама республика вложит в развитие отрасли более 25-ти миллионов. Кабмин рекомендовал министерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарии подписать одобренный документ. В целом в нынешнем году на поддержку АПК и улучшение инфраструктуры села из бюджета страны в нашу республику поступит около двух миллиардов рублей.