Правительство КБР рассчитало величину прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам. — 2018.12.18

Постановление размещено на сайте кабмина.

Его величина в Кабардино-Балкарии за II квартал 2018 года в расчете на душу населения составила 11.007 рублей, для трудоспособного населения – 11.383 рубля. Для пенсионеров ее определили в размере 8.559 рублей. Самый большой показатель — для детей- около 12.000 тысяч. Расчёт производится исходя из стоимости потребительской корзины. Для определения используются средние цены на продукты питания и непродовольственные товары и услуги, ежемесячно регистрируемые территориальным органом Федеральной службы госстатистики по КБР. Также, в расчет включаются расходы по обязательным платежам и сборам.