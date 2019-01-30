Правительство КБР одобрило проект соглашения с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на формирование системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей, в рамках реализации госпрограммы «Доступная среда» на 2011-2020 годы. — 2019.01.30

Общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета, составляет в 2019 году чуть больше 20 миллионов рублей. Республика выделяет на софинансирование свыше двадцати двух миллионов . Проект соглашения размещен на портале правительства КБР. Напомним, что на сегодняшний день в системе соцзащиты Кабардино- Балкарии функционируют четыре государственных учреждения, в которых проживают свыше 600 человек, большая часть из них- инвалиды, в том числе есть дети. На каждого из них разработана индивидуальная программа реабилитации и абилитации. Цель — чтобы эта категория граждан могла успешно организовать свою жизнь в социуме, создать семью и найти работу.

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— КъМКъУ Россейде бийик билим берген алчы окъуу юйлени санына киргенди.

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Радио КБР 15.00 rus — 2019.01.30

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