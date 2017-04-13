Правительство одобрило проект распоряжения «Об исполнении республиканского бюджета КБР за 2016 год» — 2017.04.13





Основные финансовые показатели сегодня на заседании кабмина озвучил глава профильного ведомства Заур Лихов. Доходная часть бюджета исполнена почти на 27 миллиардов рублей, проинформировал министр финансов. Выполнение документа составило 104,5 процента к уровню 2015-го года. Расходы осуществлены в размере более 30 миллиардов рублей. Из них на выполнение майских указов было выделено 1 миллиард 220 миллионов. На образование, здравоохранение и социальную политику направлено почти 70 процентов всех расходов. Рассмотрен и ряд других вопросов. Минобр республики вышел с предложением о передаче определенного компьютерного оборудования в собственность детям-инвалидам, достигшим 18-ти лет и обучавшимся с применением дистанционных технологий. Таких в прошлом году насчитывалось более тысячи, отметила зампред Правительства КБР — министр образования, науки и по делам молодежи Нина Емузова. В ведомство поступило одиннадцать обращений о том, чтобы компьютеры оставили детям, тем более, что законодательством это разрешено. На заседании также одобрены распоряжения об организации и проведении 1-го и 9-го Мая конноспортивных соревнований. На эти цели выделяется один миллион рублей.