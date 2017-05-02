Правительство Кабардино-Балкарии определило размеры субсидий работникам агропромышленного комплекса — 2017.05.12





Документы размещены на сайте кабинета министров и министерства сельского хозяйства республики. Производителям реализованного или отгруженного на собственную переработку молока выплатят субсидии из расчета 2 рубля 60 копеек за килограмм. Разработана система повышающих коэффициентов. Аграриям компенсируют часть затрат и на приобретение элитных семян. В списке — колосовые, крупяные, овощные, бахчевые сельхозкультуры, а также соя, клевер, люцерна, лён и рапс. К примеру, при покупке родительских форм гибридов кукурузы будет возмещено 42 процента расходов. В сфере производства овощей государство вернет примерно треть затрат на семена. Также планируется оказать поддержку виноградарям. Все подробности – на сайте Минсельхоза Кабардино-Балкарии.