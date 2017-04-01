Пожар на горных склонах в Эльбрусском районе локализован. Тушили его почти полсотни спасателей и лесников — 2017.04.07





Эти кадры, снятые на видеорегистратор, накануне серьезно взбудоражили социальные сети. Пользователи интернета бурно обсуждали, что в Баксанском ущелье горит реликтовый лес, и, как следствие, гибнет уникальный животный и растительный мир. В республиканском управлении МЧС эту информацию не подтвердили. По данным чрезвычайного ведомства, возгорание коснулось лишь сухостоя. Огнем была охвачена территория в районе города Тырныауза. Отмечается, что причины пожара устанавливаются, но, скорее всего, имел место человеческий фактор. По данным МЧС, только с начала весны в республике зафиксировано уже около сотни случаев поджога сухой травы.