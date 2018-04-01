Посевная кампания в республике идет полным ходом. Погода радует, и аграрии стараются использовать каждый погожий день — 2018.04.11





По данным Минсельхоза страны, урожай зерна в этом году при благоприятных условия может превысить сто миллионов тонн. Свою лепту в это внесет и наша республика. В Кабардино-Балкарии планируют провести сев яровых на площади около двухсот пятидесяти тысяч гектаров. Урожай, как правило, каждый год снимают больше предыдущего. Работу на полях Прохладненского района оценил наш спецкор Сафар Гериев.