Посевная кампания в республике идет полным ходом. Погода радует, и аграрии стараются использовать каждый погожий день — 2018.04.11


По данным Минсельхоза страны, урожай зерна в этом году при благоприятных условия может превысить сто миллионов тонн. Свою лепту в это внесет и наша республика. В Кабардино-Балкарии планируют провести сев яровых на площади около двухсот пятидесяти тысяч гектаров. Урожай, как правило, каждый год снимают больше предыдущего. Работу на полях Прохладненского района оценил наш спецкор Сафар Гериев.

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— Профсоюзлада кёрюмдюлени чыгъаргъандыла

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— Глава КБР принял участие в выездном совещании Совбеза РФ.

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