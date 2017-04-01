Посадка деревьев, очистка парков и лесов от мусора, концерты. Сегодня в региональном отделении «Единой России» прошло заседание оргкомитета по проведению экологического марафона «Сохраним природу вместе!» — 2017.04.20





Сразу несколько ведомств — Минприроды, Минкультуры, Минобрнауки, а также представители партии, общественных структур и благотворительного фонда «Развитие Кабардино-Балкарии» проведут масштабную акцию. Главная ее цель – пропаганда охраны природы и привлечение внимания общественности к проблемам экологии, сообщают организаторы. Планируются еще несколько десятков мероприятий. Марафон стартует в конце апреля и продлится до 30 июня. Тогда же подведут итоги и наградят наиболее активных участников.