Портрет в интерьере. — 2019.01.18

Герой очередной программы авторского проекта Ларисы Хамжуевой – Раиса Тубаева.

Народная артистка КБР откровенно отвечает на вопросы журналиста о предназначении в жизни, взаимоотношениях с коллегами, близкими и соседями. Почему она не ходит на работу и для неё не существует полутонов? Что значит быть дочерью звёздных родителей? А также, отрывки из спектаклей, фрагменты телепостановок с участием Раисы Тубаевой, вы можете посмотреть в очередной передаче из цикла «Портрет в интерьере» сегодня в 17ч.25 минут.