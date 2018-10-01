Порядка пяти миллиардов рублей выделит из резервного фонда правительство страны на приобретение спецтранспорта для регионов — 2018.10.30





Распоряжение размещено сегодня на портале кабинета министров. В списки получателей новой техники попала и Кабардино-Балкария. Для нашей республики в этом году выделено 13 школьных автобусов и 20 карет скорой помощи. В целом, в регионы для нужд медицины и образовательных учреждений поступит две тысячи единиц транспорта. Поставщики – крупнейшие российские автопроизводители.