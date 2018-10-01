Порядка пяти миллиардов рублей выделит из резервного фонда правительство страны на приобретение спецтранспорта для регионов — 2018.10.30


Распоряжение размещено сегодня на портале кабинета министров. В списки получателей новой техники попала и Кабардино-Балкария. Для нашей республики в этом году выделено 13 школьных автобусов и 20 карет скорой помощи. В целом, в регионы для нужд медицины и образовательных учреждений поступит две тысячи единиц транспорта. Поставщики – крупнейшие российские автопроизводители.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.10.30 18:28

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.10.30 18:27

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