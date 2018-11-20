Полтора миллиарда рублей получит Кабардино-Балкария из федерального бюджета на строительство 25 образовательных учреждений в ближайшие три года, сообщают в Минпросвещения республики. — 2018.11.20

Республика представила в федеральное ведомство предложения по восьми приоритетным направлениям. Наиболее актуальные из них стали победителями конкурса и включены в нацпроект «Образование». Напомню, в Кабардино-Балкарии в настоящее время идет строительство нескольких школ: в Нальчике – более чем на 1200 мест, в Ташлы-Тале – почти на сто мест и на 825 – в Нарткале. «Также в новом году начнется строительство общеобразовательного учебного заведения в Чегеме на 500 мест. Наряду со школами продолжается возведение детских садов – на стадии завершения находятся два дошкольных учреждения в Аргудане и Белой Речке, идет строительство 19 Яслей.