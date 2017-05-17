Полпред Президента России в СКФО Олег Белавенцев встретился с членами Правления Ассоциации СМИ Северного Кавказа. Главными темами разговора, который состоялся в Пятигорске, стали вопросы формирования единого информационного пространства округа и освещения различных аспектов социально-экономического развития регионов — 2017.05.17





Олег Белавенцев особо подчеркнул, что журналисты должны способствовать развитию благоприятного инвестклимата в СКФО и остановился на нескольких важных экономических проектах. Среди них — строительство промышленного комплекса «Этана» в Кабардино-Балкарии. Здесь будут выпускать пищевой и текстильный пластик в количестве полтора миллиона тонн в год. Проект – международный, реализуется при участии китайского бизнеса и в партнерстве с крупнейшими нефтяными и транспортными компаниями, а также предприятиями, производящими питьевую воду в бутылках. Рассчитан он на период до 30-го года и позволит создать 25 тысяч рабочих мест.