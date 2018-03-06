Полный контакт… В Нальчике прошел чемпионат и первенство СКФО по кёкусинкай карате — 2018.03.06





За звание сильнейшего боролись две сотни взрослых и юниоров. От Кабардино-Балкарии выступили несколько десятков единоборцев. В тяжелом весе нашу республику представлял нальчанин Мырзабек Курданов. Несмотря на длительный перерыв в спортивной карьере, боец уверенно обошел всех соперников и завоевал «золото» первенства.

В конце марта победители и призеры примут участие в первенстве по все стилевому карате, которое пройдет в Минеральных Водах. По итогам турниров сформируют группу спортсменов, которые отправятся в Казань на всероссийский чемпионат по кёкусинкай карате.