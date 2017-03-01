Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев посетил с рабочей поездкой Кабардино-Балкарию — 2017.03.31





В первой половине дня состоялась двусторонняя встреча с Главой КБР Юрием Коковым. Обсуждены вопросы социально-экономического развития региона, дальнейшего наращивания уровня промышленного и сельскохозяйственного производства. Затем Олег Белавенцев и Юрий Коков провели совещание, на котором заслушаны результаты реализации в КБР региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Полпред отметил, что в рамках исполнения Указа Президента Владимира Путина «О мерах по обеспечению граждан России доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», соответствующие программы разработаны и действуют во всех регионах СКФО. Согласно документу в срок до 1 сентября текущего года необходимо обеспечить переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2012-го. На начало февраля этого года по округу не расселено около 100 тыс. кв. метров аварийного жилья. Ситуация в КБР не отличается от общеокружной. В настоящее время в республике осталось расселить 25 процентов от общей потребности. «Времени на завершение работ немного – всего пять месяцев. Необходимо глубоко и всесторонне проанализировать ход выполнения программ и обсудить комплекс мер, гарантирующих достижение поставленных целей. «Майские» Указы Президента России подлежат безусловному исполнению, и это – сфера персональной ответственности глав всех субъектов», — подчеркнул Олег Белавенцев. В этот же день руководители округа и республики побывали на строительной площадке крупнейшего на юге России промышленного комплекса «Этана» по добыче, подготовке, розливу питьевой воды и производству полимерной продукции. Это Российско-Китайский проект. Заявленный объем инвестиций превышает 12 миллиардов долларов США. На сегодня, пояснил председатель правления промышленного комплекса «Этана» Сергей Ашинов, подготовлены энергетические мощности, объекты ресурсообеспечения, выстроена логистика. Наряду с основным производством запланировано активное развитие сопутствующих видов деятельности в рамках семейного, кооперативного частного предпринимательства. Определены источники финансирования социальных программ: строительства жилья, образовательных и спортивных учреждений. На первоначальном этапе обучением технологии производства займутся китайские специалисты, однако по мере освоения востребованных профессий рабочие места будут предоставляться жителям Кабардино-Балкарии. Параллельно на базе КБГУ с текущего года открываются Центр устойчивого развития и кафедра «Этана» по подготовке инженерных кадров. «Это очень важно еще и потому, что для получения статуса опорного ВУЗа университету необходимо заявить о себе как об учебном заведении, где созданы условия получения востребованных в экономике профессий»,- отметил Юрий Коков. Глава КБР обратился к полпреду с просьбой оказать в этом вопросе необходимую поддержку. Отдельно рассмотрена тема экологии. Будущее производство, по оценкам экспертов, позволит не только удержать существующий экологический фон, но и значительно его улучшить. Предусмотрено озеленение территории на площади 500 гектаров. «Такого рода инвестпроект сам по себе не возникает и сам по себе не реализуется. Он идет циклично, и каждый цикл дает конкретные результаты и по доходам в казну, и по созданию инфраструктуры. Решения принимались на самом высоком уровне, но без энтузиазма руководства республики ничего бы не было, отметил Олег Белавенцев. В настоящее время российская сторона выполнила все свои обязательства. Федеральный центр профинансировал 1,5 миллиарда рублей, республика 163 миллиона. Проект входит в стадию практического воплощения. По масштабам и открывающимся возможностям второго такого на Северном Кавказе нет. Главное сейчас жестко отслеживать выполнение намеченного. Необходимую помощь обязательно окажем»,- подчеркнул Олег Белавинцев. В завершении Полпред и Глава КБР ответили на вопросы журналистов федеральных и региональных СМИ. Один из них касался товарного знака выпускаемой продукции и его оформления.