Поиски пропавшего на Эльбрусе американского туриста временно приостановлены. Причина — ухудшение погоды в горах — 2017.06.19





Сообщение о том, что на курорте пропал гражданин США, поступило в экстренные службы накануне утром. Зарегистрированный в МЧС альпинист, совершавший одиночное восхождение на Эльбрус, не вернулся в установленный срок на контрольную точку. На его поиски сразу выдвинулась группа спасателей. Однако поисковые работы пришлось приостановить в связи с резким ухудшением погодных условий. Ситуацию по телефону нам прокомментировал начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Абдуллах Гулиев.