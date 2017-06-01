Поиски пропавшего на Эльбрусе американского туриста временно приостановлены. Причина — ухудшение погоды в горах — 2017.06.19


Сообщение о том, что на курорте пропал гражданин США, поступило в экстренные службы накануне утром. Зарегистрированный в МЧС альпинист, совершавший одиночное восхождение на Эльбрус, не вернулся в установленный срок на контрольную точку. На его поиски сразу выдвинулась группа спасателей. Однако поисковые работы пришлось приостановить в связи с резким ухудшением погодных условий. Ситуацию по телефону нам прокомментировал начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Абдуллах Гулиев.

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