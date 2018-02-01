Поэт, писатель, журналист… Сегодня в 16-й хасаньинской школе организовали встречу с заслуженным работником культуры Кабардино-Балкарии Светланой Моттаевой — 2018.02.20





Автор множества поэтических сборников известна и как переводчик произведений с балкарского и на балкарский. Широкое признание Светлане Моттаевой также принесли публицистические работы и эссе, посвященные проблемам национальной культуры. Журналист создала серию «литературных портретов» выдающихся деятелей современности. Ее вклад отмечен многими российскими и зарубежными государственными и ведомственными наградами. Школьники читали отрывки из произведений Светланы Моттаевой, рассказывали о ее творческом пути. Встречу организовали при содействии Союза писателей республики в честь очередного юбилея поэта, писателя и журналиста.