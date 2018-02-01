Подготовку к предстоящим выборам обсудили в Доме правительства. Здесь прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС — 2018.02.20





На встрече стало известно, что на сегодня в республике провели больше пятисот противопожарных инструктажей, бесед и консультаций с руководителями избирательных комиссий и другими специалистами, которые задействованы в организации выборов. Проведены неоднократные тренировки по эвакуации людей в случае возможного возгорания. Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС вице-премьер Владимир Болотоков подчеркнул, что сейчас необходимо мобилизовать работу всех служб, чтобы выборы-2018 прошли в соответствии с нормами, установленными законом. На совещании обсудили и другие вопросы. В частности, речь шла о подготовке к пожароопасному периоду и сезону паводков.