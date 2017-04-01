Подготовку к первомайским мероприятиям в регионах сегодня обсудили на селекторном совещании, которое провел председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков — 2017.04.18





Обращаясь к профсоюзным лидерам на местах, Шмаков подчеркнул, что в этом году демонстрации по всей стране пройдут под общим девизом «За достойную работу, зарплату и жизнь». Как отметил руководитель Федерации, защитники прав трудящихся сегодня прежде всего заинтересованы в укреплении отечественной промышленности и совершенствовании институтов гражданского общества. В свою очередь, представители профсоюзов в федеральных округах отчитались о предварительной готовности к Первомаю. В акциях по всей стране примут участие более двух с половиной миллионов человек. В День Весны и Труда на улицы Нальчика выйдет около десяти тысяч. Предполагается, что всего в республиканских мероприятиях, приуроченных к этому празднику, профсоюзы задействуют более девяноста тысяч участников.