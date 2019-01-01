Поддержка производителей сельхозтехники… Правительство страны скорректировало правила предоставления субсидий в текущем году — 2019.01.21





Речь идет о частичном возврате средств предприятиям за скидки при продаже сельхозмашин. Лимит корректируется в зависимости от численности персонала. Для заводов, где трудятся от 75 до 500 человек, суммарный объем субсидий увеличен с 5 до 15 процентов, от 500 до тысячи работников – до 20-ти. Компенсация государства действует уже на протяжении семи лет. В прошлом году из федеральной казны на эти цели было выделено 10 миллиардов рублей. На текущий – предусмотрено 8 миллиардов. Субсидии предоставляются и покупателям сельхозтехники. Для тех, кто приобретает ее в кредит, ставка — около 5 процентов.