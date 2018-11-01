По ту сторону экрана… — 2018.11.21

Сегодня во всем мире отмечается День телевидения. Тысячи наших коллег принимают поздравления. Но прежде всего, в этот день мы чествуем и вспоминаем тех, кто стоял у его истоков – ветеранов нашего ТВ.

Официально история республиканского телевидения началась в феврале 1957 года, когда была созданА наша телерадиокомпания. Перечислить всех, кто причастен к ее становлению просто невозможно. Однажды они пришли в эту профессию – с ее ненормированным рабочим днем, съёмками в жару и холод, вечной гонкой перед прямым эфиром – и остались в ней навсегда.

Время не стоит на месте. Сегодня у зрителя – сотни каналов на выбор, вместо двух-трёх доступных раньше. Рейтинги, сумасшедшая конкуренция и огромный поток информации. Главный продукт любого телеканала – новости. И основные ресурсы ГТРК «Кабардино-Балкария» сосредоточены на информационном вещании. Сегодня компания работает на новом цифровом оборудовании. Радио_вести выходят в эфир в современном стереоформате. Аппаратно-студийный комплекс позволяет одновременно вещать на три канала в формате Full HD. Но какими бы современными не были технологии, телевидение делают люди.