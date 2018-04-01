По предварительным данным причиной возгорания на рынке «Центральный» в Нальчике могло стать замыкание электропроводки — 2018.04.16





Сегодня около 6 утра загорелись торговые павильоны рынка «Центральный». Жертв и пострадавших нет. Пожар локализован. Его площадь составила более 3 тысяч квадратных метров. Усилие экстренных служб координирует постоянно действующая Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Как пояснил ее руководитель Владимир Болотоков ситуация на объекте находится под контролем.