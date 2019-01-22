По инициативе министерства здравоохранения Кабардино-Балкарии с первого июня этого года будет централизована педиатрическая служба республики — 2019.01.22





Республиканская детская клиническая больница прирастет пятью отделениями, сообщает пресс-служба ведомства. С введением в строй нового перинатального центра в 2017 году рядом с РДКБ освободилось здание, в котором данное лечебное учреждение располагалось до этих пор. Теперь его отремонтируют и дооснастят. Сегодня в детской клинической больнице работает 10 профильных и 7 вспомогательных отделений и поликлиника. Здесь обслуживают порядка 28 тыс. человек. По замыслу Минздрава республики, централизация педиатрической службы позволит сосредоточить диагностику и лечение детского населения на территории одного лечебного учреждения, что будет намного удобнее в первую очередь пациентам и их родителям. В текущем году в РДКБ намерены внедрить в практику высокотехнологичную медицинскую помощь, которая ранее здесь не оказывалась.