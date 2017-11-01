Пленарное заседание районного Совета ветеранов прошло в ДК Чегема — 2017.11.20





Мероприятие посвятили 30-летию ветеранского движения. С докладом о работе за последние пять лет выступил председатель Совета. Также обозначены приоритеты организации на предстоящий период. Это и работа с молодежью и непосредственно поддержка старшего поколения, отметили участники встречи. К 30-тилетию ветеранского движения чегемским активистам вручили награды от районной администрации и республиканского Совета. Для собравшихся также организовали концерт и фуршет.