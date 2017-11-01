Пленарное заседание районного Совета ветеранов прошло в ДК Чегема — 2017.11.20


Мероприятие посвятили 30-летию ветеранского движения. С докладом о работе за последние пять лет выступил председатель Совета. Также обозначены приоритеты организации на предстоящий период. Это и работа с молодежью и непосредственно поддержка старшего поколения, отметили участники встречи. К 30-тилетию ветеранского движения чегемским активистам вручили награды от районной администрации и республиканского Совета. Для собравшихся также организовали концерт и фуршет.

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.11.20 16:30

— КъБ-м и перенатальнэ центрыр къыщызэ1уахым хэтащ республикэ унафэщ1ыр.

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Радио КБР 16.00 bal — 2017.11.20 16:29

-Тырнауузда чабакъ ёсдюрюучюлени жетишимлери.

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Радио КБР 16.00 rus — 2017.11.20 16:28

-Сегодня в Республиканском перинатальном центре Нальчика на свет появились первые малыши.

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