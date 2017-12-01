Планы, задачи и проблемы, с которыми сталкиваются в ежедневной работе… Союз женщин республики провел встречу, на которую пригласили представителей районных отделений организации — 2017.12.01 16:58



Участники семинара поделились опытом реализации социально значимых проектов в области развития детей и молодежи, рассказали о реализации насущных потребностей семей с детьми, уделили внимание духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. По итогам встречи каждый участник получил методические материалы.