Пятое декабря для нашей телерадиокомпании – печальный день. — 2018.12.05

Шесть лет назад не стало нашего коллеги Казбека Геккиева.

Он был одним из лучших ведущих информационных программ на балкарском и русском языках. Казбек умел покорять зрителя своим обаянием и профессионализмом.

Для всех, кто работал с Казбеком, он – не просто коллега. Он был настоящим другом, который в любую минуту мог прийти на помощь. Не по годам мудрый, справедливый и достойный подражания. В память о нем на нашем канале сегодня в 18:15 в эфир выйдет программа Людмилы Сурженко «Мой брат». Своими воспоминаниями о Казбеке будет делиться его брат-близнец Алибек Геккиев.