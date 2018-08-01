Первого сентября в правительство России поступит на рассмотрение Стратегия развития туризма в Северо-Кавказском округе на период до 35-го года. Активное участие в разработке документа принимают и специалисты из Кабардино-Балкарии. — 2018.08.10

При подготовке Стратегии будут изучены все основные туристические достопримечательности и центры СКФО – как уже существующие, так и перспективные. В результате должны быть выработаны наиболее эффективные меры по их дальнейшему развитию. В Мин_курортов КБР отмечают, что в нынешнем году по профильной федеральной программе в Кабардино-Балкарию направлено 135 миллионов рублей. Они предназначены для завершения строительства объектов инженерной инфраструктуры, коммунальных сетей, подъездных путей к вокзалам «Северный» и «Южный» в Нальчике, а также авто_тур_кластера «Зарагиж». В ведомстве добавили: в республике принимают меры, чтобы к 25 году увеличить долю туристической отрасли в валовом региональном продукте в разы — до пяти процентов.