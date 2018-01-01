Первое заседание в рамках весенней сессии состоялось сегодня в республиканском парламенте — 2018.01.25





Депутаты рассмотрели несколько законопроектов. В первом чтении были приняты изменения в закон о квотировании рабочих мест для инвалидов трудоспособного возраста. Проект разработан, чтобы повысить занятость граждан этой категории. Предложено довести квоту до максимального размера, установленного в соответствующем федеральном законе. Сейчас в республике рабочие места есть у пяти с половиной тысяч инвалидов, порядка тысячи двухсот планируют трудоустроить до конца этого года, сообщил Тюбеев. В ходе заседания получили возможность выступить делегаты от партий, не представленных в парламенте Кабардино-Балкарии. Таким правом воспользовались члены «Партии свободных граждан», «Яблока», «Трудовой партии России» и «Объединенной партии людей ограниченной трудоспособности». Говорили они о перспективах развития региона, в том числе в сфере туризма.