Первая игра в продолжении сезона — и первая победа! Команды, входящие в Профессиональную футбольную лигу, возобновили матчи — 2018.03.12





Нальчикский «Спартак» провел встречу на своем поле с махачкалинским клубом «Легион Динамо». По итогам осенней части сезона команда Сергея Трубицина располагалась на девятой строчке турнирной таблицы с 26 очками. На этот раз бывшие «дублеры» «Спартака» имели возможность проверить себя уже в качестве игроков основного состава. Правда, вмешался проливной дождь, что серьезно осложнило действия футболистов. Гол, который решил исход игры, был забит во втором тайме: на 61-й минуте Астемир Абазов отправил мяч в штрафную гостей, где Мурад Ашуев завершил победную комбинацию легким касанием головы. 1:0 в пользу хозяев поля. После победы «Спартак-Нальчик» поднялся на шестое место в турнирной таблице. Игру следующего тура нальчане проведут 17 марта во Владикавказе с местными одноклубниками.