Перспективы развития кадетского образования в Кабардино-Балкарии обсудили на очередном заседании Общественной палаты — 2017.03.01





Сегодня в трех кадетских школах-интернатах республики обучаются около пятисот юношей с 5-го по 11-ые классы. Помимо этого, в образовательных учреждениях Урванского, Чегемского, Прохладненского районов и города Прохладного открыты восемь специализированных классов на более чем 170 подростков. Участники заседания обратили особое внимание на условия пребывания воспитанников в интернатах: у кадетов — 5-ти дневная учебная неделя, в одну смену. Питание – пятиразовое. Было отмечено, что материальная-техническая база кадетских школ нуждается в совершенствовании: ремонта требуют здания в Бабугенте и Прохладном. Помимо этого, нужно оснастить все интернаты современными системами видеонаблюдения, пожарной сигнализацией и первичными средствами пожаротушения. В целом было обсуждено около десятка вопросов, в том числе члены палаты утвердили Положение о конкурсе «Лучший общественный совет при исполнительных органах власти республики».