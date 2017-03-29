Перепись в режиме онлайн — 2017.03.29


Владимир Путин подписал закон, допускающий использование интернета при проведении переписи населения. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Документ устанавливает, что сбор сведений во время переписи возможен при условии регистрации граждан на сайте госуслуг. При этом допускается как самостоятельное заполнение опросного листа на этом интернет-ресурсе, так и общение с переписчиками с использованием портативных компьютеров. Закон вводит еще один формат процедуры — микроперепись. Она будет проводиться в период между масштабными всероссийскими акциями на основе выборки не менее пяти процентов населения. Ожидается, что изменения позволят повысить качество самой процедуры и уменьшить нагрузку на граждан, ведь им предоставляется право выбрать наиболее удобный способ участия.

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Радио КБР 18.10 kab — 2017.03.29 18:37

— «Урысей зэкъуэт» политпартым и унафэщ1ым и япэ къуэдзэ Щхьэгуэш Адэлбий къелъытэ Налшык и кхъухьлъатэ къэт1ысып1эр къызэгъэпэщыжыныр

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Радио КБР 18.10 bal — 2017.03.29 18:36

— Профсоюзла 2016-чы жылны кёрюмдюлерин чыгъаргъандыла.

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Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.29 18:36

— Сегодня в Доме Правительства КБР состоялось совещание.

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.03.29 16:34

— КъБ-м и Профсоюзхэм я федерацэм 2016 гъэм зэф1агъэк1а лэжьыгъэр щызэхалъхьэж, 2017 гъэм зэлэжьынухэр щаубзыху зэ1ущ1э щы1ащ.

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Radio
Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2017.03.29 16:34

— Профсоюзла 2016-чы жылны кёрюмдюлерин чыгъаргъандыла.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 rus — 2017.03.29 16:33

— Сегодня в Доме Правительства КБР состоялось совещание.

Подробнее