Перепись в режиме онлайн — 2017.03.29





Владимир Путин подписал закон, допускающий использование интернета при проведении переписи населения. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Документ устанавливает, что сбор сведений во время переписи возможен при условии регистрации граждан на сайте госуслуг. При этом допускается как самостоятельное заполнение опросного листа на этом интернет-ресурсе, так и общение с переписчиками с использованием портативных компьютеров. Закон вводит еще один формат процедуры — микроперепись. Она будет проводиться в период между масштабными всероссийскими акциями на основе выборки не менее пяти процентов населения. Ожидается, что изменения позволят повысить качество самой процедуры и уменьшить нагрузку на граждан, ведь им предоставляется право выбрать наиболее удобный способ участия.