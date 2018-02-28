Передать классическую музыку на холсте постарались воспитанники первой Детской школы искусств Нальчика — 2018.02.28





В Фонде культуры наградили победителей творческого конкурса, который посвятили Антонио Вивальди. Участников было около ста. Призеров оказалось 17 – это те, кто, по мнению жюри, стали лучшими в номинациях «Живопись» и «Графика». Дети вдохновлялись «Временами года» великого итальянского композитора, образами Венеции, где он жил, создавали портреты Мастера… Конкурсы изобразительного искусства, посвященные творчеству великих композиторов, в первой Детской школе искусств будут продолжены, сказала Ася Котовская… Торжественный вечер украсили своими выступлениями музыканты Кабардино-Балкарии.