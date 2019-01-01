Печальная новость … Накануне в селении Атажукино ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Мусаби Каншаов — 2019.01.11





Он родился в 1923 году. В 1942-ом был призван в армию, затем попал на фронт в Ростовскую область. Воевал в Белоруссии и Украине, участвовал в освобождении Литвы и Латвии. Был тяжело ранен. За мужество и доблесть награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». После демобилизации Мусаби Каншаов практически всю свою жизнь проработал на Баксанской ГЭС. В последние годы возглавлял ветеранскую организацию в родном селении Атажукино.