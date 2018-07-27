Овощи и фрукты на прилавках Кабардино-Балкарии в основном соответствуют нормам — 2018.07.27





Об итогах проверок за первое полугодие рассказали в республиканском Управлении Роспотребнадзора. За этот период ведомство организовало около 50-ти рейдов. Специалисты взяли свыше полутора сотен проб плодоовощной продукции. Лабораторные исследования показали, что практически все образцы отвечали установленным требованиям. В проверенных овощах, фруктах, ягодах и бахчевых культурах не нашли токсинов, пестицидов, радиоактивных веществ и ГМО. А вот в одной небольшой партии капусты было обнаружено высокое содержание нитратов. Эти овощи из оборота изъяли. Основное же зафиксированное нарушение – отсутствие необходимых бумаг на товар. Управление Роспотребнадзора продолжает держать на контроле качество пищевой продукции, заявили в ведомстве.