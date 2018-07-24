Открыт прием заявок на участие в региональном конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс» — 2018.07.24


Чемпионат для людей с ограниченными возможностями здоровья запланирован на сентябрь. В этом году программа включает 10 направлений, среди которых IT-технологии, социальная работа, ремонт автомобилей, отделка помещений, медицинский уход, поварское дело, робототехника… Участники соревнований будут разделены на три категории — школьник, студент, специалист. Свои возможности сможет проверить любой желающий в возрасте от 14-ти до 65-ти лет. Всю необходимую информацию предоставят в Кабардино-Балкарском гуманитарно-техническом колледже.

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.07.24 18:25

— УФ-м граждан зыхъумэжыныгъэмрэ къызэрымык1уэ щытык1эхэмк1э и министр Зиничев Евгений видеоконференц связыр къигъэсэбэпу нобэ Урысейпсо зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ.

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.07.24 18:23

— Кабардино-Балкария начинает подготовку к 75-й годовщине Победы.

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Радио КБР 15.00 kab — 2018.07.24 15:28

— Кавказ Ищхъэрэм зегъэужьынымк1э корпорацэм щ1ыналъэм и инвестпроектхэр дэ1ыгъыным сом меларди 4,8-рэ хухихынущ.

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