Открыт прием заявок на участие в региональном конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс» — 2018.07.24





Чемпионат для людей с ограниченными возможностями здоровья запланирован на сентябрь. В этом году программа включает 10 направлений, среди которых IT-технологии, социальная работа, ремонт автомобилей, отделка помещений, медицинский уход, поварское дело, робототехника… Участники соревнований будут разделены на три категории — школьник, студент, специалист. Свои возможности сможет проверить любой желающий в возрасте от 14-ти до 65-ти лет. Всю необходимую информацию предоставят в Кабардино-Балкарском гуманитарно-техническом колледже.