Открыт прием заявок на участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов, который пройдет в Сочи в середине октября — 2017.02.16





Как сообщалось ранее, от Кабардино-Балкарии поедут 50 представителей. Формироваться делегация от нашей республики будет в несколько этапов: сперва соберут анкеты претендентов, проанализируют их, а затем организуют собеседования. В вузах Кабардино-Балкарии работники министерства уже проводят ознакомительные беседы, где студентам рассказывают о правилах фестиваля. Сеть оргкомитетов по отбору участников создана по всей стране. В Сочи соберутся более 20-ти тысяч молодых лидеров из 150 стран. Ученые, журналисты, спортсмены, инструкторы, преподаватели вузов… Дискуссионная программа предполагает более десятка направлений.